Maroc: plus de 2.000 mosquées réhabilitées depuis 2010

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 2.069 mosquées ont été restaurées dans différentes régions du Royaume depuis le lancement en 2010 du programme de réhabilitation des mosquées fermées, a indiqué lundi le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Le coût global des travaux de restauration de ces mosquées, dont 1470 en milieu rural, s’élève à près de 3,61 milliards de dirhams (MMDH), a expliqué Toufiq qui répondait à une question orale à la Chambre des représentants sur « la réhabilitation des mosquées fermées ».

Le ministre a fait savoir que 553 mosquées, dont 419 en zone rurale, sont actuellement en cours de réhabilitation pour une enveloppe budgétaire de 1,16 MMDH, notant que 176 mosquées, dont 149 en zone rurale, sont en phase d’études et d’obtention des autorisations, pour un coût estimé à 193,94 millions de dirhams (MDH).

En dépit de ces efforts, 1.450 mosquées demeurent fermées, nécessitant des travaux de réhabilitation pour un coût estimé à 2 MMDH, a noté Toufiq.

Il a également relevé que l’opération de contrôle de l’état des mosquées, sous la supervision des walis et gouverneurs, aboutit chaque année à la fermeture d’environ 230 mosquées, afin de garantir la sécurité des fidèles et des mosquées.

S.L.