Coupe intercontinentale : où et quand suivre la finale PSG-Flamengo ?

Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe affronte ce mercredi à 18h00 le club brésilien de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale de football. Le match sera retransmis sur les chaînes M6 et Bein Sports 1.

Les Brésiliens ont décroché leur ticket pour la finale en s’imposant 2 à 0 face aux Egyptiens des Pyramids FC, samedi à Al-Rayyan (Qatar). Les hommes de Filipe Luis ont pris l’avantage contre le club égyptien dès la 24e minute de jeu grâce à Leo Pereira, alors que Danilo a inscrit le but du break au retour des vestiaires (52e).

Le PSG est quant à lui directement qualifié pour la finale en tant que tenant du titre de la Ligue des champions. La Coupe intercontinentale réunit les vainqueurs de la C1 des six confédérations dans un format resserré pour ne pas faire de l’ombre à la Coupe du monde des clubs à 32 équipes, organisée tous les quatre ans par la FIFA.