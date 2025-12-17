Coupe arabe : un Suédois au sifflet de la finale Maroc-Jordanie

L’arbitre suédois Glenn Nyberg dirigera la finale de la Coupe arabe, qui opposera les sélections marocaine et jordanienne, jeudi soir prochain au stade de Lusail, à Doha, capitale du Qatar.

La FIFA a désigné le Suisse Fedayi San comme arbitre principal de la VAR, assisté par des arbitres du Qatar et d’Arabie saoudite.

Le public marocain connaît bien l’arbitre Nyberg, notamment en raison de la polémique qu’il avait suscitée lors du match ayant opposé le Maroc à l’Argentine aux Jeux olympiques de Paris. Il avait alors commis plusieurs erreurs déterminantes qui avaient influencé le cours de la rencontre, avant de provoquer une controverse encore plus large en reprenant le match longtemps après son terme initial, à la suite du recours à la VAR, laquelle avait finalement rétabli la justice en faveur de la sélection marocaine.

L’arbitre suédois avait également dirigé une grande partie de la demi-finale des Jeux olympiques entre le Maroc et l’Espagne, après la blessure de l’arbitre principal, commettant là encore des erreurs jugées influentes.

Nyberg s’était aussi retrouvé au centre des critiques en avril 2024, lors du match de Ligue des champions opposant Arsenal au Bayern Munich, en refusant d’accorder deux penalties pourtant considérés comme évidents pour chacune des deux équipes.

Le même arbitre avait par ailleurs suscité la colère du Paris Saint-Germain lors d’une rencontre face au Real Madrid en Ligue des champions il y a quatre ans, et son arbitrage a été jugé controversé dans la majorité des grandes affiches qu’il a dirigées.