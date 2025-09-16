Lions de l’Atlas, Girona… Azzedine Ounahi s’exprime

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Azzedine Ounahi a affirmé, mardi, que la sélection nationale aborde ses prochains rendez-vous « plus solide que jamais », portée par une nouvelle génération de talents et l’ambition de briller lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu au Maroc.

« L’équipe dispose de nombreux jeunes joueurs talentueux et se présente plus solide que jamais. Il nous reste à le démontrer sur le terrain, notamment lors de la CAN », a déclaré le milieu de terrain marocain lors de sa présentation officielle au Girona FC, en provenance de l’Olympique de Marseille.

Ounahi, demi-finaliste du Mondial 2022 avec les Lions de l’Atlas, estime que le Onze national sera « plus performant » que lors de cette épopée historique au Qatar.

Avec Girona, où il a signé jusqu’en 2030 et déjà joué ses premières minutes dimanche contre le Celta Vigo, il dit avoir choisi le club espagnol pour « le projet sportif » et sa compatibilité avec son style de jeu.

Le président du club catalan, Delfí Geli, a salué pour sa part la « qualité » et la « détermination » de Azzedine Ounahi qui sera le nouveau numéro 18.

Azzedine Ounahi s’’attend à une saison « particulièrement chargée », entre la Liga et la CAN, mais assure être prêt à « travailler très dur » pour répondre aux attentes aussi bien en sélection qu’en club.

S.L.