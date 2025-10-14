Thé, djellaba et sourire : les joueurs égyptiens découvrent l’élégance du style marocain

Les réseaux sociaux ont été envahis par des photos des joueurs de la sélection égyptienne « B » vêtue de djellabas et de gandouras marocaines et dégustant un thé traditionnel marocain, après leur victoire contre l’équipe du Bahreïn lors d’un match amical disputé au stade Bachir de Mohammédia.

Ces images, largement partagées sur la toile, ont suscité une vague d’admiration de la part des internautes marocains qui ont salué la beauté et l’authenticité de leur patrimoine, dont le charme séduit aussi bien les Arabes que les étrangers.

À noter que la sélection égyptienne « B » s’est imposée, dimanche dernier, face à son homologue bahreïnienne par quatre buts à zéro, dans cette rencontre amicale organisée à Mohammédia, dans le cadre des préparatifs des deux équipes pour la Coupe arabe, prévue au Qatar au mois de décembre prochain.