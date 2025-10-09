Mohamed Salah danse sur «Dakka Marrakchia» à Casablanca (VIDEO)

La sélection égyptienne s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, en battant son homologue du Djibouti par 3 buts à 0, mercredi au stade Larbi Zaouli à Casablanca, en match de la neuvième et avant dernière journée des qualifications africaines du groupe A.

Après la rencontre, les joueurs égyptiens, dont Mohamed Salah, ont célébré cette qualification dans l’hôtel où ils résident. En compagnie d’un groupe de «Dekka Marrakchia», la sélection et le staff des Pharaons ont dansé et chanté, au grand bonheur des supporters marocains qui ont largement publié les vidéos des célébrations sur les réseaux sociaux.

Rappelons que les Egyptiens se sont imposés grâce aux buts de Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (14e, 84e).

Grâce à cette victoire, les Pharaons consolident leur place de leader avec 23 points, devant le Burkina Faso (18 pts), qui a battu la Sierra Leone par 1 but à 0.

La sélection égyptienne se présente, ainsi, au Mondial pour la quatrième fois de son histoire, après les éditions de 1934, 1990 et 2018.

