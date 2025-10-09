Accord de cessez-le-feu sur Gaza : Sissi invite Trump à la cérémonie de signature

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s’est entretenu, jeudi, au téléphone avec le président américain Donald Trump, suite à l’accord de cessez-le-feu sur Gaza.

A cette occasion, Al-Sissi a adressé une invitation à son homologue américain pour prendre part à la cérémonie qui sera organisée en Égypte, à l’occasion de la signature de cet « accord historique », qui vient couronner les efforts conjoints de l’Égypte, des États-Unis et des différents médiateurs au cours des dernières semaines, a fait savoir le porte-parole de la présidence égyptienne, précisant que le président Trump a accueilli favorablement cette invitation.

Au cours de cet entretien, le président égyptien s’est également félicité des efforts soutenus de Trump en faveur de la fin de la guerre dans la bande de Gaza.

Il a aussi souligné la nécessité d’aller de l’avant dans la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu dans toutes ses étapes, insistant sur l’importance du soutien du président Trump pour garantir sa pleine application.

Pour sa part, Trump a exprimé sa joie après cet exploit historique, a relevé le porte-parole de la présidence égyptienne, notant que les regards étaient rivés vers l’Égypte ces derniers jours pour suivre l’évolution des négociations de Charm El-Cheikh et la conclusion de l’accord mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza.