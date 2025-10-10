Mondial féminin U17 : le Maroc dévoile sa liste
L’entraîneur de la sélection marocaine féminine des moins de 17 ans, Anwar Mghinia a convoqué 21 joueuses pour la Coupe du Monde de cette catégorie, prévue au Maroc, a annoncé vendredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Le coup d’envoi de cette compétition mondiale sera donné le 17 octobre avec, en match d’ouverture, la confrontation entre le Maroc et le Brésil au stade olympique de Rabat (20h00).
Les matchs du groupe A composé du Maroc, du Brésil, de l’Italie et du Costa Rica se joueront au stade olympique de Rabat, tandis que les autres rencontres de la phase de poule seront disputées à l’Académie Mohammed VI de Football à Salé.
Voici la liste, publiée sur le site web de la FRMF:
Gardiennes de but: Ahlam Boukhorb, Hanna El Mokadem, Salma Assahl.
Défense: Imene Diyen, Anissa Hamdani, Maissane Ferkous, Laila Boushaba, Maryam Rahmoune, Hiba Youssoufi, Nihad Lghachi.
Milieu de terrain: Celia Bouzman, Inaya Kahlaoui, Isra Redouani, Kautar Azraf, Romaissa Ihssan, Jennah Chafni.
Attaque: Amana Lakradi, Sonia Abajiou, Dounia El Mesmoudi, Sara El Hajouti, Mayssa Baha.