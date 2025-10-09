Maroc-Bahreïn : voici le onze de départ des Lions de l’Atlas

On connaît désormais le onze de départ du Maroc pour la rencontre amicale disputée ce jeudi face au Bahreïn, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

L’équipe marocaine débute la rencontre avec :

Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Jaouad El Yamiq, Youssef Belamari, Adam Masina – Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss – Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi et Ismael Saibari.

Ce match amical s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas aux prochaines éliminatoires de la Coupe du monde 2026.