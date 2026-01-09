La Bourse de Casablanca entame sa séance dans le rouge ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,24% à 19.341,73 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,33% à 1.522,84 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, baissait de 0,21% à 1.293,26 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,21% à 1.897,74 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,29%.

S.L.