Commissions de la FIFA: voici les quatre Marocains nommés

La présence marocaine au sein de FIFA s’affirme davantage. L’instance du football mondial a dévoilé, ce mercredi, la composition de son Conseil et de ses différentes commissions. Quatre Marocains y figurent, occupant des postes clés dans plusieurs domaines stratégiques.

En tête de cette délégation, Fouzi Lekjaa, membre du Conseil de la FIFA, a été désigné délégué au Comité des compétitions masculines interclubs, une instance qui supervise notamment l’organisation de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Ce poste renforce encore davantage l’ancrage du dirigeant marocain dans les grandes décisions du football mondial.

Autre nomination notable, celle de Abdeslam Belegchour, président de la Ligue nationale de football professionnel, qui rejoint le Comité des acteurs du football masculin. Cette instance réunit clubs, ligues et joueurs pour traiter des questions économiques et sportives globales.

Côté football féminin, Nawal Al Aidaoui, ancienne directrice marketing du Raja de Casablanca, a été nommée membre du Comité des compétitions féminines interclubs, confirmant la montée en puissance de l’expertise marocaine dans le développement de la discipline.

Enfin, sur le plan médical, Younes Chagar, médecin, intègre le Comité médical de la FIFA. Il participera à l’élaboration de protocoles liés à la santé des joueurs et à la prévention des blessures, un domaine de plus en plus stratégique dans le football moderne.

