Gen Z: du nouveau concernant Amine, le jeune manifestant grièvement blessé à Oujda (VIDEO)

A la Une

Ce mercredi, Amine, le jeune homme grièvement blessé aux jambes lors des manifestations Gen Z à Oujda, a été transféré vers l’hôpital militaire de Rabat.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, il a été évacué de l’hôpital universitaire d’Oujda vers l’hôpital militaire de Rabat à bord d’un hélicoptère, afin de recevoir les soins appropriés.

Rappelons que des sources informées de la wilaya de la région de l’Oriental ont démenti les informations sur la mort du jeune Amine lors de la manifestation tenue mardi soir à Oujda, après avoir été heurté par un des véhicules des forces de l’ordre.

Les mêmes sources précisent que le jeune homme a contracté des blessures de divers degrés, notamment au niveau de ses membres inférieurs.

Le pronostic vital de l’intéressé n’est pas engagé, conclut-on.

N.M.