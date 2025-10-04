Sport

Mondial U20 : où et quand suivre Maroc-Mexique ?

Rédaction M4 octobre 2025 - 10:52

Après avoir dominé l’Espagne (2-0) puis le Brésil (2-1), les hommes de Mohamed Ouahbi s’apprêtent à disputer leur troisième et dernier match de poule face au Mexique, ce samedi à Valparaíso. Déjà qualifiés, ils aborderont cette rencontre avec sérénité, offrant au sélectionneur la possibilité de faire tourner son effectif tout en gardant l’élan victorieux.

Le coup d’envoi de cette affiche est prévu ce samedi à 21h00. La rencontre sera diffusée en direct sur Arryadia TNT, beIN Sports ainsi que sur la plateforme FIFA+.


