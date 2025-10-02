Morocco Sports Awards 2025: huit distinctions pour célébrer l’industrie du sport

La cérémonie de révélation des lauréats de la quatrième édition des MOROCCO SPORTS AWARDS aura lieu Vendredi 19 Décembre 2025 à Casablanca, dans le cadre du salon AFRICA SPORTS EXPO.

Cet événement a pour ambition de valoriser les bonnes pratiques, de mettre en lumière des initiatives impactantes et de rendre hommage aux personnalités qui se sont distinguées au sein de l’écosystème sportif marocain au cours de l’année 2025.

Sont concernés par ce grand rendez-vous annuel, tous les acteurs opérant dans l’écosystème sportif dans le Royaume : agences, start-ups, annonceurs, associations, institutions sportives, entreprises privées ou publics, dirigeants et athlètes.

8 Awards en jeu seront arbitrés par un jury de professionnels : Personnalité de l’année, Entreprise sportive de l’année, Start-up de l’année, Engagement responsable de l’année, Activation média de l’année, Activation événementielle de l’année, Créateur ou créatrice de contenu de l’année, ainsi que Coup de cœur de l’année.

Les candidatures peuvent être soumises aux organisateurs jusqu’au 14 Novembre 2025 à 23h59 à travers la plateforme : www.moroccosportsawards.com .

Les MOROCCO SPORTS AWARDS sont organisés par la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS), association sectorielle réunissant une centaine d’entreprises opérant dans l’industrie du sport.

« Les Morocco Sports Awards se veulent un coup de projecteur sur une industrie du sport de plus en plus présente au Maroc de par sa croissance, son dynamisme et sa créativité. Ils ont également pour objectif de réunir annuellement l’ensemble de l’écosystème sportif autour d’initiatives impactantes et exemplaires que nous souhaitons révéler et encourager », déclare Mehdi SEKKOURI ALAOUI, Président de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS).