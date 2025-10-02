Lions de l’Atlas : Regragui dévoile sa liste pour affronter le Bahreïn et le Congo

A la Une

Le sélectionneur national Walid Regragui a annoncé, ce jeudi 2 octobre la liste des 27 joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas. Au programme : un match amical face au Bahreïn le 9 octobre suivi d’une rencontre officielle contre le Congo-Brazzaville le 14 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Privé de plusieurs cadres blessés (Ounahi, Mazraoui, Rahimi et Saïss), Regragui a dû procéder à quelques ajustements par rapport au dernier regroupement.

Voici la liste des 27 joueurs retenus :