Lions de l’Atlas : Regragui dévoile sa liste pour affronter le Bahreïn et le Congo

Rédaction M2 octobre 2025 - 11:29

Le sélectionneur national Walid Regragui a annoncé, ce jeudi 2 octobre la liste des 27 joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas. Au programme : un match amical face au Bahreïn le 9 octobre suivi d’une rencontre officielle contre le Congo-Brazzaville le 14 octobre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Privé de plusieurs cadres blessés (Ounahi, Mazraoui, Rahimi et Saïss), Regragui a dû procéder à quelques ajustements par rapport au dernier regroupement.

Voici la liste des 27 joueurs retenus :

  • Gardiens : Munir El Kajoui, Yassine Bounou, Mehdi Lahrar.

  • Défenseurs : Achraf Hakimi, Omar El Hilali, Mohamed Chibi, Jaouad Yamiq, Abde Abqar, Nayef Aguerd, Adam Masina, Souffian El Karouani, Youssef Belammari.

  • Milieux : Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Oussama Targhaline, Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir.

  • Attaquants : Brahim Diaz, Ilias Akhomach, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane, Chemsdine Talbi, Amine Adli, Abde Ezzalzouli.


