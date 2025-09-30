Brahim Diaz buteur avec le Real Madrid (VIDEO)

Brahim Diaz a obtenu une bonne note lors du match qui a opposé ce mardi le Real Madrid au Kairat Almaty, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions.

Entré en jeu en seconde période, l’international marocain a inscrit le cinquième et dernier but des Merengues.

Grâce à cette réalisation, Brahim Diaz a reçu une bonne évaluation. Selon le site SofaScore, le Lion de l’Atlas a obtenu la note de 7,4/10.

A noter que Brahim Diaz avait récemment été critiqué par les supporters marocains pour ses prestations jugées modestes.

N.M.