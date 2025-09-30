Sport
Brahim Diaz buteur avec le Real Madrid (VIDEO)
Brahim Diaz a obtenu une bonne note lors du match qui a opposé ce mardi le Real Madrid au Kairat Almaty, comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions.
Entré en jeu en seconde période, l’international marocain a inscrit le cinquième et dernier but des Merengues.
Grâce à cette réalisation, Brahim Diaz a reçu une bonne évaluation. Selon le site SofaScore, le Lion de l’Atlas a obtenu la note de 7,4/10.
A noter que Brahim Diaz avait récemment été critiqué par les supporters marocains pour ses prestations jugées modestes.
N.M.
Brahim Diaz scores the fifth goal pic.twitter.com/NzZckQabPB
— 𝐂𝐑𝐈𝐒 (@CR_74_) September 30, 2025