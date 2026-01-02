CAN 2025 : Diaz et Mazraoui dans le onze-type de de la phase de groupes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les internationaux marocains Brahim Diaz et Noussair Mazraoui figurent dans le onze-type de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se poursuit jusqu’au 18 janvier au Maroc, dévoilé vendredi par la Confédération africaine de football (CAF).

Le défenseur des Lions de l’Atlas, Noussair Mazraoui « a confirmé son statut de latéral de très haut niveau. Intelligent dans ses déplacements, propre techniquement et discipliné défensivement, il a constamment offert des solutions dans la construction », indique la CAF sur son site internet, ajoutant que « son influence dépasse le simple couloir : par son sens du tempo et sa capacité à lire le jeu, il a contribué à la maîtrise collective du Maroc ».

Concernant le milieu de terrain Brahim Diaz, l’instance faîtière du football africain a souligné que « positionné entre les lignes, Brahim Diaz a apporté créativité, percussion et justesse technique. Capable d’éliminer, de provoquer et de faire jouer les autres, il a souvent déséquilibré les blocs adverses par sa mobilité. Son influence s’est mesurée autant dans les statistiques que dans sa capacité à dynamiser le jeu marocain ».

Aux côtés des deux internationaux marocains, la CAF a retenu l’Égyptien Mohamed El Shenawy dans les cages. La défense comprend le Congolais Axel Tuanzebe et le Burkinabè Edmond Tapsoba dans l’axe, avec le Tunisien Ali Abdi à gauche.

Au milieu de terrain, le Camerounais Carlos Baleba côtoie le Nigérian Ademola Lookman, tandis que le secteur offensif est composé de l’Algérien Riyad Mahrez, du Sénégalais Sadio Mané, et de l’Ivoirien Amad Diallo, aligné en pointe.

Le banc du onze-type dévoilé par la CAF a été attribué au sélectionneur Nigérian Éric Chelle qui s’est distingué par « la clarté de son projet et la cohérence de ses choix. Organisation défensive solide, transitions rapides, liberté accordée aux joueurs offensifs : son équipe a affiché une identité claire et efficace », selon la même source, précisant que « dans une phase de groupes exigeante, il a su maximiser le potentiel de son effectif et imposer une dynamique collective convaincante ».