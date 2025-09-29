Sport
A la Une

Maroc-Bahreïn: 30.000 billets écoulés jusqu’à la mi-journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 septembre 2025 - 13:51
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité d’organisation du match amical devant opposer la sélection marocaine à son homologue bahreïnie, le 09 octobre prochain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), annonce que 30.000 billets de cette rencontre ont été écoulés jusqu’à la mi-journée (12h00) de ce lundi.

Selon un communiqué publié sur le site web de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), « le comité d’organisation remercie particulièrement les supporters qui se sont procurés les billets, ce qui démontre encore une fois le soutien inconditionnel du public envers les Lions de l’Atlas ».

« Le Comité d’organisation informera en continu l’opinion publique et les supporters de toutes les informations en rapport avec ce match », précise la même source, ajoutant que le « comité d’organisation appelle les supporters à respecter les consignes du dispositif organisationnel en vigueur pour le bon déroulement de cette rencontre reflétant ainsi l’image de la sélection nationale ».


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 septembre 2025 - 13:51


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page