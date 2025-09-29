Maroc-Bahreïn: 30.000 billets écoulés jusqu’à la mi-journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité d’organisation du match amical devant opposer la sélection marocaine à son homologue bahreïnie, le 09 octobre prochain au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), annonce que 30.000 billets de cette rencontre ont été écoulés jusqu’à la mi-journée (12h00) de ce lundi.

Selon un communiqué publié sur le site web de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), « le comité d’organisation remercie particulièrement les supporters qui se sont procurés les billets, ce qui démontre encore une fois le soutien inconditionnel du public envers les Lions de l’Atlas ».

« Le Comité d’organisation informera en continu l’opinion publique et les supporters de toutes les informations en rapport avec ce match », précise la même source, ajoutant que le « comité d’organisation appelle les supporters à respecter les consignes du dispositif organisationnel en vigueur pour le bon déroulement de cette rencontre reflétant ainsi l’image de la sélection nationale ».