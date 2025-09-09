Complexe Mohammed V: l’état des gradins fait polémique

A seulement trois jours du match qui opposera le Wydad de Casablanca au KACM en marge de la 1ère journée de la Botola, l’état délabré des gradins du complexe Mohammed V a provoqué la colère de la Toile.

Plusieurs photos, prises à l’occasion de la rencontre Guinée-Algérie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, ont en effet circulé sur les réseaux sociaux, montrant le manque d’entretien des installations du complexe. Les sièges y apparaissent en effet sales, recouverts d’excréments d’oiseaux survolant le complexe, tandis que des déchets jonchent les allées des gradins.

Des milliers de supporters du Wydad et du Raja ont ainsi exprimé leur mécontentement après la diffusion de photos et vidéos montrant l’état des gradins.

