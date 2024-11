« La Terrasse by Jean-François Piège » : nouvelle destination gastronomique à Marrakech

Contenu de marque

Le prestigieux Selman Marrakech, en collaboration avec le chef multi-étoilé Jean-François Piège, annonce l’ouverture de son nouveau restaurant « La Terrasse by Jean-François Piège ». Ce projet, fruit d’une alliance entre l’excellence hôtelière du Selman et le talent culinaire du chef de renommée mondiale, promet une expérience gastronomique inégalée au cœur de la ville rouge.

Dans ce cadre somptueux, conçu par le décorateur Jacques Garcia, les convives sont invités à savourer une cuisine méditerranéenne revisitée, mêlant produits locaux et techniques raffinées. « La Terrasse » surplombe les jardins luxuriants et la piscine emblématique du Selman, offrant un cadre unique et élégant pour des repas en plein air. Ce nouvel espace se distingue par une atmosphère idyllique, idéale pour des déjeuners ensoleillés, des tea-times gourmands, des apéritifs entre amis ou des dîners romantiques sous les étoiles.

Horaires et menus exclusifs

Ouverte tous les jours de 12h30 à 23h, « La Terrasse by Jean-François Piège » propose une carte inventive, intégrant des plats signés par le chef, parmi lesquels figurent : le thon rouge de Méditerranée en sauce poivrée, le carpaccio de daurade mariné à l’aneth, les carbonaras de calmars sauvages, et les rigatonis de homard à la bisque de homard. Jean-François Piège, chef internationalement reconnu, a également élaboré une sélection de plats légers et frais pour le Pool Bar et le service en chambre, garantissant une expérience culinaire complète et harmonieuse pour les hôtes du Selman Marrakech.

Une vision culinaire alliant générosité et soleil

Pour Jean-François Piège, rejoindre le Selman Marrakech en 2024 est une opportunité de partager une « cuisine singulière, pleine de soleil et de couleurs », où l’exigence et la passion se mêlent à la générosité et au plaisir. Il exprime avec enthousiasme : « Le Selman est pour moi un lieu empreint d’âme, dirigé par une famille dédiée et attachée à ses valeurs. Chaque séjour dans ce palace est un véritable plaisir, et je remercie d’ores et déjà toutes les équipes pour leur engagement au quotidien ».

Ce partenariat entre le Selman Marrakech et Jean-François Piège élève la scène gastronomique de Marrakech et promet de faire de « La Terrasse by Jean-François Piège » l’une des destinations culinaires les plus prisées de la ville.