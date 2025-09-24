La situation de Brahim Diaz inquiète les supporters avant la CAN 2025

La crise de Brahim Diaz au Real Madrid, sous la direction de l’entraîneur espagnol Xavi Alonso, s’aggrave, et ce à moins de deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

La situation de Diaz au Real Madrid est devenue encore plus compliquée après qu’Alonso a décidé de ne pas compter sur lui lors du match de mardi contre Levante, ni dans le onze de départ ni même comme remplaçant.

Dans ses périodes les plus difficiles, Diaz avait au moins droit à quelques minutes en fin de match. Mais avec la baisse de ses performances et le retour de certains cadres, le Marocain est resté cloué au banc lors de la rencontre face à Levante.

Brahim Diaz traverse ainsi une période délicate au Real Madrid : son manque de temps de jeu le prive de rythme et de condition, et ses rares apparitions se traduisent par des prestations en deçà des attentes. Une situation préoccupante à l’approche de la CAN 2025

N.M.