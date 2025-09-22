Ballon d’Or : Palmarès complet de la 69è édition

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le palmarès complet des trophées décernés lors de la 69è édition du Ballon d’Or de football, lundi soir à Paris.

— Ballon d’Or hommes

Ousmane Dembélé (Fra/PSG)

— Ballon d’Or femmes

Aitana Bonmatí (ESP, FC Barcelone)

— Trophée Kopa hommes (meilleur jeune joueur)

Lamine Yamal (Esp/FC Barcelone)

— Trophée Kopa femmes (meilleure jeune joueuse)

Vicky López (Esp/FC Barcelone)

— Trophée Yashin hommes (meilleur gardien)

Gianluigi Donnarumma (Ita/PSG-Manchester City)

— Trophée Yashin femmes (meilleure gardienne)

Hannah Hampton (ANG/Chelsea)

— Trophée Cruyff hommes (meilleur entraîneur d’une équipe masculine)

Luis Enrique (Esp): entraîneur du PSG

— Trophée Cruyff femmes (meilleur entraîneur d’une équipe féminine)

Sarina Wegma (PBS) : sélectionneuse de l’équipe nationale féminine d’Angleterre

— Meilleur club masculin

Paris Saint-Germain (Fra)

— Meilleur club féminin

Arsenal FC (Ang)

— Trophée Gerd Müller hommes (meilleur buteur de l’année)

Viktor Gyökeres (SUE/Arsenal)

— Trophée Gerd Müller femmes (meilleure buteuse de l’année)

Ewa Pajor (Pol/FC Barcelone)

— Prix Socrates (meilleur engagement social hommes/femmes confondus)

Fondation Xana (créée par l’entraîneur du PSG Luis Enrique, au nom de sa fille Xana, décédée en 2019 d’un cancer des os à l’âge de 9 ans)

NDLR : Trois critères hiérarchisés sont pris en compte par les votants du Ballon d’Or. D’abord les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, ensuite l’aspect collectif et les trophées remportés et enfin la classe et le fair-play.

Les votants sont des journalistes. Ils sont 100 au total pour le Ballon d’Or masculin et 50 pour le Ballon d’Or féminin. Chaque pays du top 100 du classement FIFA (top 50 pour les femmes) dispose d’un représentant journaliste qui vote pour le vainqueur du trophée individuel du meilleur joueur et de la meilleure joueuse. Chaque journaliste doit élire un top 10, dont chaque place accorde des points aux désignés (de 15 à 1 pts). Le joueur et la joueuse ayant récolté le plus de points sont désignés Ballon d’Or.

Si les Trophées Yashin, Cruyff et du meilleur club de la saison (masculin et féminin) sont désignés avec les mêmes votants que les Ballon d’Or masculin et féminin, la donne change légèrement pour le Trophée Kopa. C’est un jury d’anciens vainqueurs du Ballon d’Or masculin qui votent pour le meilleur espoir de la saison. Côté féminin, ce sont les anciennes lauréates mais aussi celles qui ont été sur le podium depuis 2018, année de création du Ballon d’Or féminin, qui votent.