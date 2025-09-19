Sport

Coupe de la CAF: l’OCS s’impose sur la pelouse de l’ASN Nigelec

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 septembre 2025 - 18:45
Par LeSiteinfo avec MAP

L’Olympic de Safi s’est imposé sur la pelouse du club nigérien de l’ASN Nigelec par 1 but à 0, en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), vendredi à Niamey.

Le but de victoire du club mesfioui a été inscrit par Moussa Kone au temps additionnel.

Le match retour aura lieu le 26 octobre. En cas de qualification, l’OCS jouera en deuxième tour préliminaire contre le vainqueur du match entre le Stade tunisien et le club mauritanien de SNIM.

