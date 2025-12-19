Inondations à Safi : le beau geste de Abderrazak Hamdallah

Abderrazak Hamdallah a apporté son soutien aux victimes des inondations ayant touché la ville de Safi.

L’international marocain a en effet offert des aides matérielles aux familles sinistrées, comprenant des denrées alimentaires, des matelas et des couvertures destinés à répondre aux besoins essentiels et à assurer le chauffage des foyers affectés par cette catastrophe naturelle.

Cette initiative intervient après les critiques dont le joueur avait fait l’objet pour son silence à l’issue des demi-finales et de la finale de la Coupe arabe concernant les victimes. Une démarche solidaire qui a permis au buteur marocain de faire taire ses détracteurs.

Pour rappel, Abderrazak Hamdallah a annoncé officiellement sa retraite internationale à l’âge de 35 ans, après avoir contribué au sacre du Maroc en Coupe arabe, remportée face à la Jordanie.

H.M.