Botola : l’arbitre du match Raja/AS FAR suspendu !

La Direction technique nationale de l’arbitrage a pris des décisions fermes et rapides à l’encontre de plusieurs arbitres ayant commis des erreurs influentes lors des première et deuxième journées du championnat professionnel.

L’instance d’arbitrage a ainsi sanctionné l’arbitre de champ, Mouhcine Sourdy, qui avait dirigé mercredi le match entre le Raja Casablanca et l’AS FAR, soldé par un nul vierge, ainsi que l’arbitre de la VAR, Abdelmounaim Basslam.

Mouhcine Sourdy a été suspendu pour deux rencontres, tandis qu’Abdelmounaim Basslam a écopé d’une suspension de trois matchs, en raison des erreurs commises durant cette affiche.

L’AS FAR a vivement protesté contre l’arbitrage, dénonçant notamment le refus de deux penalties : d’abord pour une main du défenseur Badr Banoun, puis pour une faute du Rajaoui Youssef Belaamri sur l’attaquant Youssef El Fahli dans la surface de réparation.

Le club de Rabat a également contesté l’annulation d’un but d’Anas Bach pour une supposée main, alors qu’un autre angle de caméra montrait le contraire.

Dans un communiqué, la Direction de l’arbitrage a indiqué qu’“à la suite des erreurs d’arbitrage constatées lors des matchs des première et deuxième journées du championnat professionnel, et qui n’ont pas été à la hauteur des attentes, plusieurs décisions disciplinaires ont été prises”.

En dehors du match Raja–AS FAR, l’arbitre Amine El Maataoui, qui avait dirigé la rencontre entre l’Ittihad de Tanger et le Hassania d’Agadir, a été suspendu pour un match, tandis que l’arbitre assistant de la VAR, Jamal Belbasri, a été suspendu pour deux rencontres.