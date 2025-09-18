Craquage de fumigènes : le YouTubeur anglais James Humble impressionné (VIDÉO)

Mercredi soir, le choc du championnat marocain entre le Raja de Casablanca et l’AS FAR a offert un spectacle aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

Parmi les moments marquants, le craquage massif de fumigènes par les supporters du Raja a particulièrement retenu l’attention. Dans un stade en fusion, les Verts ont une nouvelle fois confirmé leur réputation de posséder l’un des publics les plus passionnés et les plus créatifs du continent.

Présent lors de la rencontre, l’influenceur James Humble s’est montré impressionné dans une vidéo par l’intensité de cette ambiance et par la ferveur des supporters casablancais. Video.