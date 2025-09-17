Le Raja et l’AS FAR se quittent bons amis

Le Raja Casablanca et l’AS FAR se sont quittés sur un nul blanc (0-0), mercredi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, en match de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).

Dans un match à rebondissements marqué par l’annulation d’un but et d’un penalty pour les Militaires après le recours au VAR, les deux équipes n’ont pas pu se départager à l’issue de ce classico.

Ce nul met les deux équipes au coude à coude au classement, en deuxième place, avec 4 unités chacune.

La deuxième journée se poursuit vendredi avec un match qui opposera l’Union Yacoub El Mansour au Wydad Casablanca au stade Olympique à Rabat (20h00).

S.L.