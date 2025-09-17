Saisie de plusieurs armes blanches avant le match Raja-AS FAR

À Casablanca, un important dispositif de sécurité a été déployé ce mercredi, en marge du match qui oppose le Raja de Casablanca à l’AS FAR, en marge de la 2ème journée de la Botola.

Mais avant le coup d’envoi de la rencontre, des incidents ont été signalés au niveau des rues empruntées par les supporters de l’AS FAR, qui se dirigeaient vers le complexe.

Lors des contrôles effectués par les forces de l’ordre au niveau d’un barrage, des bâtons, des matraques, des bouteilles en verre et d’autres objets dangereux ont été saisis chez certains fans. En parallèle, des affrontements ont éclaté entre les supporters des deux clubs dans plusieurs rues de la ville mais ont été rapidement maîtrisés par les autorités.

