La Bourse de Casablanca débute ses échanges dans le vert ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert vendredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,51% à 19.037,7 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,34% à 1.501,18 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,76% à 1.252,54 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, affichait une hausse de 0,2% à 1.841,13 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,13% .

S.L.