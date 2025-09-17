Real Madrid: Alexander-Arnold forfait plusieurs semaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur anglais du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sera éloigné des terrains plusieurs semaines en raison d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche contractée lors du match de Ligue des champions face à l’Olympique de Marseille (2-1), a annoncé mercredi le club madrilène.

Arrivé cet été en provenance de Liverpool, l’international anglais a quitté la pelouse dès la 4e minute de jeu, remplacé par Dani Carvajal, après avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse.

Le Real Madrid a confirmé la blessure de son joueur sans préciser la durée exacte de son absence. La presse espagnole avance toutefois une indisponibilité estimée entre six et huit semaines.

Cette situation complique davantage la tâche de l’entraîneur Xabi Alonso, privé également de Carvajal, expulsé face à l’OM et menacé d’une suspension d’au moins deux rencontres.

Pour pallier ces absences, le technicien basque pourrait recourir à la polyvalence de l’Uruguayen Federico Valverde, déjà utilisé en défense la saison dernière.