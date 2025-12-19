Maroc-Comores: les portes du Stade Moulay Abdellah ouvriront à 14h

Les portes du Stade Prince Moulay Abdellah, qui abritera le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc aux Comores, le dimanche 21 décembre, ouvriront à partir de 14h00, a annoncé, vendredi, le Comité d’organisation de cette 35ème édition de la CAN.

Par ailleurs, le Comité informe « que la cérémonie d’ouverture de cet événement footballistique aura lieu à 18h30 », rapporte la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

A cet effet, le Comité « appelle l’ensemble des supporters à se rendre tôt au Stade et à respecter les consignes organisationnelles afin d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif dans les meilleures conditions », ajoute la même source.

Et de rappeler que « le billet constitue l’unique moyen permettant à son détenteur d’accéder au Stade et qu’il est impératif de disposer d’un FAN ID via l’application +Yalla+ », conclut la FRMF.

S.L