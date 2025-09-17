10KM International Casablanca: 15.000 coureurs attendus

Par LeSiteinfo avec MAP

L’édition 2025 des 10KM International by WeCasablanca aura lieu le 28 septembre courant à Casablanca avec la participation de 15.000 coureurs nationaux et internationaux.

L’annonce de cet événement à la fois sportif et festif a été faite mardi lors d’une conférence de presse à Casablanca par les organisateurs qui ont noté que cette course urbaine certifiée par l’IAAF (Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme), est portée par Casablanca Events & Animation, en partenariat avec la Commune de Casablanca, avant d’ajouter que ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans la continuité des actions engagées depuis 2016 par la Société de Développement Local (SDL), pour ancrer la ville dans le paysage international du sport urbain.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events & Animation, a affirmé qu' »avec cette édition 2025, Casablanca franchit une nouvelle étape’’, soulignant que « les 10 KM International by WeCasablanca représentent une expérience fédératrice, ouverte à tous, et une belle vitrine de l’énergie de notre métropole’ ».

Il a assuré que le parcours de la course a été minutieusement conçu pour allier performance sportive, accessibilité urbaine et mise en valeur du patrimoine casablancais, avant de préciser que le départ sera donné au pied des célèbres Twin-Center sur le boulevard Zerktouni. Les coureurs emprunteront ensuite un itinéraire traversant certains des axes les plus emblématiques de la métropole, entre autres, les boulevards d’Anfa, My Youssef, Sidi Mohamed Ben Abdellah ou encore la Corniche, offrant ainsi un cadre dynamique et panoramique à la compétition.

Pour sa part, le vice-président de la commune de Casablanca chargé du sport, Abdellatif Enassiri a confié au micro de la MAP que cette course s’inscrit dans le cadre la dynamique sportive que connaît la métropole avec, entre autres, l’organisation de nombreuses compétions sportives internationales.

Et de mettre en avant la haute tenue de cette compétition qui conjugue performance sportive et découverte des sites emblématiques de Casablanca.

En amont de la compétition, un village sportif spécialement aménagé à la Place Rachidi au cœur de Casablanca, accueillera du 17 au 27 septembre, participants, familles et grand public. Véritable lieu de rencontre et d’échange, cet espace convivial offrira une programmation variée alliant disciplines sportives, rencontres et expériences interactives.

Des ateliers pratiques dédiés au sport, des rencontres avec des athlètes renommés, ainsi que des espaces d’exposition pour les sponsors rythmeront la journée. Ce village sportif sera également l’occasion pour les visiteurs de découvrir l’univers dynamique du sport urbain tout en profitant d’une atmosphère chaleureuse et fédératrice.

Depuis près d’une décennie, Casablanca mise sur une politique d’animation sportive inclusive, capable de faire dialoguer performance et proximité, soulignent les organisateurs avant d’ajouter qu’à travers ce nouveau challenge, la ville affirme sa vision de faire du sport un levier de vitalité urbaine et un vecteur de fierté partagée.