Coupe arabe: supporters du Wydad et du Raja, ceci vous concerne

L’Union arabe de football a tranché concernant la date de la Coupe arabe des clubs, à laquelle prendront part le Wydad et le Raja de Casablanca.

L’instance a fixé l’année 2027 comme date officielle du retour de la compétition, qui n’aura pas lieu en 2025 et 2026.

Selon le calendrier, la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs se déroulera du 21 juillet au 8 août 2027, tandis que l’édition suivante aura lieu du 25 juillet au 11 août 2029.

Le vainqueur remportera 6 millions de dollars, le finaliste 2,5 millions de dollars, tandis que les demi-finalistes toucheront 200.000 dollars chacun. Les clubs atteignant les quarts de finale recevront 150.000 dollars, et chaque équipe qualifiée pour la phase de groupes est assurée de repartir avec 100.000 dollars.

Enfin, les clubs éliminés dès les tours préliminaires percevront 20.000 dollars pour couvrir une partie des frais de déplacement, conformément au règlement de la compétition.

N.M.