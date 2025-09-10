Sport
Le beau geste d’Achraf Hakimi envers un enfant zambien (PHOTO)

Rédaction N10 septembre 2025 - 10:21

Lundi dernier, Achraf Hakimi a fait parler de lui à l’issue du match qui a opposé le Maroc à la Zambie,   à Ndola, en marge de la 8ème journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

L’international marocain a une nouvelle fois démontré son sens de l’humanité à travers un geste émouvant envers un jeune enfant zambien. Bravant les services de sécurité, Lewis Musonda, âgé de dix ans, a réussi à rejoindre le couloir menant aux vestiaires, dans l’espoir de prendre une photo souvenir avec Achraf Hakimi.

Le joueur du PSG a répondu favorablement au souhait du jeune garçon originaire de la ville de Ndola et a accepté de poser pour une photo. Il lui a même offert son maillot et ses crampons, au grand bonheur du jeune supporter.

La photo du garçon, portant le maillot de Hakimi, a fait le tour de la Toile et a fait réagir les internautes qui ont loué l’initiative du défenseur marocain.

N.M.


