Grippe aviaire au Portugal: le Maroc prend une décision

L’ONSSA a annoncé la suspension des importations de volailles, d’œufs et de leurs dérivés en provenance du Portugal, suite à la découverte d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène dans une ferme près de Lisbonne.

Cette décision constitue une mesure préventive prise par le Maroc afin d’éviter l’introduction de volailles infectées sur son territoire.

Dans une correspondance officielle adressée aux autorités sanitaires portugaises, l’ONSSA a précisé que la mesure concerne la suspension de l’importation de volailles vivantes, de viandes de volaille, de produits dérivés, ainsi que d’œufs et d’aliments pour animaux.

Cette décision intervient après l’annonce faite par la Direction Générale de la Santé au Portugal concernant l’apparition d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène dans une ferme de poules pondeuses située dans la région de Lisbonne, suscitant des craintes de propagation de la maladie dans d’autres pays.

