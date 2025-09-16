Protection sociale: ce qu’il faut retenir de la réunion tenue ce mardi

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a réaffirmé, mardi à Rabat, l’attachement du gouvernement à la mise en œuvre optimale du chantier national de solidarité relatif à la généralisation de la protection sociale.

Akhannouch, qui présidait la réunion de la Commission ministérielle chargée du pilotage de la réforme du système de la protection sociale, a souligné que l’Exécutif est résolument engagé pour la mise en œuvre optimale de ce chantier national, dans le cadre d’une vision claire et intégrée et en total respect de l’échéancier fixé par le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Il a également souligné que le gouvernement poursuit ses efforts visant à asseoir les fondements d’une politique sociale nationale plus équitable et pérenne, conformément à la Volonté Royale.

Cette réunion a été consacrée à l’examen du bilan des différents programmes inscrits dans le cadre du chantier de la protection sociale, en consécration de la Volonté Royale, au suivi du processus d’inscription au registre national de la population et au registre social unifié, du processus d’inscription au régime « AMO-Tadamon », ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre au profit des familles concernées et du programme d’aide sociale directe.

Au cours de cette réunion, la Commission a examiné l’état d’avancement de l’opération d’inscription au registre national de la population et au registre social unifié, qui se poursuit avec une cadence stable, ajoute la même source, précisant que le nombre d’inscrits au registre national de la population ayant atteint 22,5 millions de personnes et celui des familles inscrites au RSU 5,3 millions de familles.

La Commission a également constaté l’augmentation du nombre des bénéficiaires des régimes de couverture médicale (AMO-Tadamon, AMO- salariés, AMO-travailleurs non-salariés et AMO-Achamil), qui est passé de 8,6 millions à 24,3 millions de bénéficiaires de l’assurance maladie obligatoire (AMO) auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), au cours de la période allant de 2021 à fin 2024.

La Commission a aussi relevé l’évolution notable du chantier de la généralisation de la couverture médicale, mettant l’accent sur l’importance de traiter les défis qui confrontent la pérennité de ce chantier, à l’instar du recouvrement des droits de cotisation.

Concernant le régime « AMO-Tadamon », la Commission a constaté que quelque 4 millions de familles (soit environ 11 millions de personnes) ont bénéficié de ce régime, notant que le nombre des dossiers AMO-Tadamon déposés quotidiennement auprès de la CNSS a été de plus de 102.000 dossiers jusqu’à juillet 2025, contre 93.000 dossiers en juillet 2024.

La Commission a, par ailleurs, relevé que la mise en place par le gouvernement du régime des pensions au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés, a contribué à garantir les conditions d’une stabilité sociale au profit de cette catégorie active au sein de la société, puisque ce régime a permis l’accès de 4,28 millions bénéficiaires de la couverture médicale, entre les assurés et leurs ayant-droits.

Concernant le programme de l’aide sociale directe, la Commission a constaté que, conformément aux Hautes Directives Royales visant à traiter les différentes manifestations de l’indigence sociale des familles pauvres, environ 4 millions de familles ont pu bénéficier de ce programme à fin août 2025, dont 5,5 millions d’enfants et plus de 1,3 million de personnes âgées de plus de 60 ans.

Lors de cette réunion, la Commission a également constaté que 40,5 milliards de dirhams, sous forme d’aides directes, ont été distribués depuis le lancement du programme d’aide sociale directe en décembre 2023, relevant que 60% des familles bénéficiaires se trouvent en milieu rural.

Par ailleurs, la Commission a mis l’accent sur l’impact positif de « l’aide supplémentaire exceptionnelle » mise en place par le gouvernement, en vue de consolider les chances de scolarisation et d’alléger les charges de la rentrée scolaire pour plus de 1,8 million de familles inscrites au RSU.

La capacité de ciblage de cette aide a été de 3,2 millions d’élèves lors de l’actuelle rentrée scolaire, conclut le communiqué.

S.L.