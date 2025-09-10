Exclusif : Flamengo dément tout intérêt pour Hakim Ziyech

Rodrigo Paiva, directeur de la communication du club brésilien de Flamengo, a démenti les rumeurs liant le club au recrutement de l’international marocain Hakim Ziyech.

Dans une déclaration exclusive au Site Info Sport ce mercredi, Rodrigo Paiva a affirmé : « C’est faux, il n’y a aucun intérêt actuellement pour le joueur Hakim Ziyech ».

Le média brésilien Bolavip avait pourtant indiqué dans un article que Ziyech avait été proposé à Flamengo, mais que la direction du club n’avait montré jusqu’ici aucun enthousiasme à l’idée de s’attacher ses services.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Al-Duhail au Qatar en juin dernier, Ziyech peut désormais rejoindre le club de son choix sans contrainte liée au marché des transferts.

Par ailleurs, plusieurs médias rapportent que trois clubs espagnols suivent de près sa situation : Elche, fraîchement promu en Liga, ainsi que Majorque et le FC Séville. Ce dernier, en proie à des difficultés sportives et administratives, verrait en Ziyech un renfort potentiel intéressant.