Fonctions supérieures: trois nouvelles nominations ce jeudi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 septembre 2025 - 15:55
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Ahmed Dibane a été nommé directeur de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Casablanca, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nadia Dref a été nommée directrice de la Coopération, du Partenariat et de la Communication, tandis que Abdellah Hachimi Alaoui a été nommé directeur de l’Agence Urbaine de Meknès, ajoute la même source.

