Qui pour remplacer Munir Mohamedi en sélection ?

Walid Regragui pourrait convoquer le gardien du Wydad de Casablanca, El Mehdi Benabid, lors du prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas.

La blessure de Munir Mohamedi, qui a dû suivre un traitement entre Malaga et le Maroc, a en effet renforcé les chances de Benabid de retrouver les rangs de la sélection nationale.

Absent lors du dernier rassemblement des Lions de l’Atlas – où le gardien du Raja, Mehdi Al Harrar, avait été appelé après sa belle performance lors du CHAN – Benabid pourrait donc signer son retour.

Pour sa part, Munir Mohamedi devrait retrouver les terrains dans moins d’un mois, sous réserve du respect de son programme de soins et de rééducation.

A noter que le Maroc disputera le mois prochain un match amical contre une sélection dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

N.M.