Assassinat de Charlie Kirk: Trump menace « la gauche radicale »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain Donald Trump a promis de mobiliser tous les moyens pour punir ce qu’il a décrit comme un « réseau de gauche radicale » incitant à la violence politique, après l’assassinat la semaine dernière de son allié politique et jeune activiste conservateur Charlie Kirk.

Depuis le Bureau Ovale, le président a menacé lundi de classer le mouvement d’extrême gauche « Antifa » comme organisation terroriste nationale.

« C’est quelque chose que je ferais, oui », a-t-il répondu à une question d’un journaliste sur le sujet, ajoutant qu’outre le mouvement Antifa ainsi que d’autres organisations d’extrême gauche pourraient être désignées comme organisations terroristes.

« Antifa est terrible, mais il existe d’autres organisations. Nous avons des organisations assez radicales qui ont échappé à la justice après avoir commis des meurtres », a déclaré le locataire de la Maison-Blanche.

Le président américain a, en outre, précisé avoir discuté avec la procureure générale, Pam Bondi, de la possibilité de porter des accusations de racket contre des organisations de gauche soupçonnées de financer des « agitateurs ».

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs responsables de l’administration américaine affirment, à la suite du meurtre de Charlie Kirk, vouloir agir face à ce qu’ils qualifient d’action coordonnée de la gauche radicale.

Les enquêteurs cherchent encore à établir le mobile du tueur présumé de Kirk, un jeune homme de 22 ans. Le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox, a indiqué qu’il avait une « idéologie de gauche » et qu’il aurait agi seul, sans donner plus de précisions.

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point USA », Kirk a été abattu la semaine passée d’une balle dans le cou, tirée par un sniper en embuscade sur un toit, au moment où l’activiste de 31 ans participait à un débat public au sein d’un campus universitaire.

Un incident dénoncé comme un « assassinat politique » par la classe politique américaine de droite et qualifié de « moment sombre pour l’Amérique » par le président Trump, qui a promis d’éradiquer la violence politique ayant conduit à l’assassinat de son allié.

S.L.