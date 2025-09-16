Real Madrid : le jeune rescapé d’Al Haouz est arrivé dans la capitale (PHOTOS)

Le jeune Abderrahim Ouhida, rescapé du séisme dévastateur d’Al-Haouz en septembre 2023, a atterri ce lundi à Madrid, où il a été pris en charge par le Real Madrid. Cet événement marque le début d’une nouvelle vie pour l’adolescent marocain, devenu symbole d’espoir après la tragédie.

Un témoignage bouleversant qui a ému le monde

Abderrahim, fervent supporter du Real Madrid, avait perdu ses parents, ses frères et son grand-père lors du séisme. Dans un témoignage émouvant devant les caméras, vêtu du maillot du club, il avait exprimé sa douleur et son amour pour le club espagnol. Son récit a suscité une vague de solidarité sur les réseaux sociaux, notamment en Espagne.

Le Real Madrid agit rapidement

Face à l’émotion, le Real Madrid a réagi rapidement. Le club a contacté l’entourage d’Abderrahim ainsi que les autorités marocaines pour accélérer les démarches administratives. Grâce à cette mobilisation, le jeune rescapé a pu rejoindre Madrid et bénéficie désormais d’un accompagnement complet par le club.

Une nouvelle vie à Madrid

À Madrid, Abderrahim poursuivra ses études et recevra un suivi académique et social adapté. Il vivra à proximité du Real Madrid, l’équipe qu’il admire depuis toujours.

« J’aime le Real Madrid et je regarde tous ses matchs. Cette nouvelle a légèrement apaisé mon chagrin. Je ferai tout pour réaliser le rêve de mon père en poursuivant mes études », a déclaré le jeune garçon avant son départ.

Ce geste humanitaire confirme l’engagement du Real Madrid à placer l’humain au cœur de ses valeurs. Pour Abderrahim Ouhida, c’est le début d’un nouveau chapitre, écrit aux côtés de son club de cœur.