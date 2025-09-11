Walid Regragui mise encore sur Hakim Ziyech

Walid Regragui suit de près la situation de Hakim Ziyech, alors que des rumeurs l’annoncent en contact avec plusieurs clubs pour un éventuel transfert.

Selon une source de Le Site info, le sélectionneur garde un œil attentif sur Ziyech, dans l’optique de le réintégrer en équipe nationale, espérant que le joueur retrouve rapidement un club compétitif afin de revenir en sélection.

«Walid Regragui reste convaincu du talent et des qualités de Ziyech, notamment dans la création d’occasions et l’apport offensif qu’il peut offrir, mais insiste sur le fait que la condition physique et la régularité en club constituent un critère décisif. L’ailier devra ainsi s’engager avec une équipe avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations», apprend-t-on.

A noter que le débat autour de l’absence prolongée de Ziyech a récemment repris. Certains soutiennent la décision de Regragui, tandis que d’autres réclament son retour immédiat en sélection, même sans club.

N.M.