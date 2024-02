Le ministère tient une réunion avec les professionnels de location de voitures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le comité de pilotage du ministère du Transport et de la Logistique s’est réuni, mercredi à Rabat, sous la présidence du ministre de tutelle, Mohammed Abdeljalil, avec les instances professionnelles représentant l’activité de location de voitures sans chauffeur, en présence de plusieurs responsables du secteur.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’approche de dialogue et d’action commune adoptée par le ministère avec les professionnels du transport routier au Maroc, s’est déroulée dans un climat positif empreint de confiance mutuelle et marqué de débats constructifs, souligne le ministère dans un communiqué.

Elle a été marquée par la présentation du bilan de l’action commune pour les années 2022 et 2023, notamment en ce qui concerne le chantier de révision du cahier des charges relatif à l’activité de location de voitures sans chauffeur, les professionnels ayant souligné la nécessité d’accélérer l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges dont la date a été fixée au 20 mars 2024.

S’agissant du chantier de digitalisation des services relatifs à l’activité de location de voitures sans chauffeur, le ministère a salué l’adhésion des professionnels au système informatique des services à distance et leur obtention de permis de conduire des véhicules sans avoir recours aux départements compétents du ministère.

Le ministère du Transport a également fait part de sa volonté de poursuivre la digitalisation et la généralisation des services liés à cette activité, ajoute la même source.

Il a également été question, lors de cette réunion, d’identifier les chantiers qui formeront le plan d’action commun pour 2024 et portant notamment sur la mise en œuvre du cahier des charges relatif à l’activité de location de voitures sans chauffeur et l’examen de l’éventualité de mettre en place un contrat modèle entre l’agence et le client, tout en poursuivant la digitalisation des services liés à cette activité.

Les professionnels ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction quant à l’approche suivie et leur engagement aux côtés du ministère pour la réussite des divers chantiers et initiatives visant la réforme de l’activité de location de voitures sans chauffeur et l’amélioration de son professionnalisme. Ils ont également fait part de leur détermination à poursuivre le dialogue ainsi que l’action commune et responsable afin de parvenir d’un commun accord à des solutions appropriées aux problématiques que connaît cette activité, conclut le communiqué.

S.L.