Ligue des Champions : Nayef Aguerd absent mardi contre le Real Madrid

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille Nayef Aguerd sera absent lors du match contre le Real Madrid, programmé mardi soir pour le compte de la Ligue des Champions, rapporte L’Equipe.

Performant pour ses débuts avec l’OM contre Lorient (4-0), Aguerd n’a pas participé à l’entraînement ce lundi et ne s’envolera pas cet après-midi vers Madrid, croit savoir le journal français, précisant qu’il fait l’objet d’un protocole commotion.

Le défenseur marocain a été touché à la tête lors de la rencontre face au club breton lors de laquelle il a inscrit son premier but sous les couleurs de l’équipe phocéenne.

Il devrait être remplacé par l’Argentin Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM ménagé vendredi après être rentré tardivement de sélection, selon la même source.

Au cours de sa première apparition en Ligue 1 avec l’OM, Nayef Aguerd a fait preuve d’une bonne lecture du jeu, fort de sa présence physique et de sa capacité à se projeter. Son but, d’une frappe rasante du gauche cochée depuis environ 20 mètres, légèrement déviée, est venu parachever une domination marseillaise incontestable.

Grâce à ce succès, l’OM qui avait mal entamé sa saison en essuyant deux défaites sur les trois premières journées, remonte provisoirement à la 4è place du classement avec un total de 6 points.

L’international marocain de 29 ans (57 sélections, 2 buts) s’est engagé la semaine dernière avec l’OM pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en juin 2030.