Mondial féminin de futsal: le Maroc connaît ses adversaires

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 septembre 2025 - 12:29
Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine de futsal a hérité du groupe A de la première édition de la Coupe du monde féminine de futsal, à l’issue du tirage au sort effectué lundi à Manille, aux Philippines.

La sélection nationale, championne d’Afrique de la discipline, défiera en phase de poules le pays hôte, les Philippines, l’Argentine et la Pologne.

La phase finale de la Coupe du monde féminine de futsal se jouera du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines.

Ci-après les résultats du tirage au sort:

– Groupe A : Philippines, Argentine, Pologne, Maroc

– Groupe B : Espagne, Thaïlande, Colombie, Canada

– Groupe C : Portugal, Japon, Nouvelle-Zélande, Tanzanie

– Groupe D : Brésil, Italie, Iran, Panama.


