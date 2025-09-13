FUS-Raja : où et quand voir le match ?

La Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026) a repris ses droits vendredi avec une première journée riche en affiches intenses, opposant des clubs aux ambitions contrastées : certains visant les premières places, d’autres espérant assurer leur maintien parmi l’élite du football national.

Ce samedi, le Raja de Casablanca croise le fer avec le FUS Rabat, un choc toujours marqué par une grande intensité et l’envie des deux équipes de bien lancer leur saison.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia HD.

L’AS FAR, dauphin de l’édition précédente, retrouvera, de son, côté, l’Union Yacoub El Mansour dans un derby rbati qui penche sur le papier en faveur des Militaires, portés par plusieurs internationaux locaux, dont leur capitaine Mohamed Rabie Hrimat.

H.M.