FUS-Raja: Lassaad Chabbi peaufine les derniers détails

Lassaad Chabbi a pris une mesure particulière en prévision du match face au FUS, prévu ce samedi, dans le cadre de la première journée de la Botola.

Selon une source de Le Site info, l’entraîneur du Raja de Casablanca a organisé une séance vidéo supplémentaire pour ses joueurs, au cours de laquelle il leur a donné de nouvelles consignes concernant le style de jeu du FUS.

Le technicien tunisien a également demandé à ses joueurs de rester calmes, de profiter des heures précédant la rencontre pour bien se reposer et de s’éloigner autant que possible des réseaux sociaux.

La même source a précisé que le premier match de la saison revêt toujours une grande importance, puisqu’il marque le véritable coup d’envoi après plusieurs semaines de matchs amicaux et de séances d’entraînement.

