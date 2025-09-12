Amine Harit prêté par l’OM à Istanbul Basaksehir

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif marocain Amine Harit a été prêté par l’Olympique de Marseille (OM) au club turc d’Istanbul Basaksehir, rapporte la presse de l’hexagone.

À l’OM depuis l’été 2021, l’international marocain de 28 ans rejoint en prêt l’équipe turque avec une option d’achat, relève la même source.

Durant la saison écoulée, le joueur a disputé au total 13 rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.

L’ancien milieu du FC Nantes a récemment décliné une offre d’un autre club turc, Le Besiktas, et a préféré attendre d’autres opportunités.

Formé au FC Nantes où il a fait ses débuts en 2016, Amine Harit a rejoint l’année suivante le FC Schalke avec lequel il a disputé 119 matchs (13 buts) avant de retrouver le championnat de France en 2021, sous les couleurs de l’OM.