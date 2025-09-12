Sport

Amine Harit prêté par l’OM à Istanbul Basaksehir

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 septembre 2025 - 22:04
Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu offensif marocain Amine Harit a été prêté par l’Olympique de Marseille (OM) au club turc d’Istanbul Basaksehir, rapporte la presse de l’hexagone.

À l’OM depuis l’été 2021, l’international marocain de 28 ans rejoint en prêt l’équipe turque avec une option d’achat, relève la même source.

Durant la saison écoulée, le joueur a disputé au total 13 rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.

L’ancien milieu du FC Nantes a récemment décliné une offre d’un autre club turc, Le Besiktas, et a préféré attendre d’autres opportunités.

Formé au FC Nantes où il a fait ses débuts en 2016, Amine Harit a rejoint l’année suivante le FC Schalke avec lequel il a disputé 119 matchs (13 buts) avant de retrouver le championnat de France en 2021, sous les couleurs de l’OM.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 septembre 2025 - 22:04


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page