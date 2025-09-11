Botola : un huis clos dès la première journée

Le Difaa Hassani d’El Jadida (DHJ) disputera son premier match de la nouvelle saison du championnat professionnel face au CODM, au stade Ahmed Choukri de Zemamra, à huis clos.

Les autorités de Zemamra ont autorisé le DHJ à jouer dimanche prochain dans ce stade, après l’impossibilité de recevoir au stade El Abdi d’El Jadida. Elles ont toutefois conditionné cette autorisation à la tenue de la rencontre sans public.

Le stade El Abdi est actuellement en travaux de rénovation concernant la pelouse et plusieurs autres installations. Il devrait rouvrir ses portes prochainement afin que l’équipe doukkalie puisse y retrouver son terrain habituel.

Il s’agit du premier huis clos de la saison. À noter que les autorités de Tanger ont, de leur côté, autorisé l’équipe locale à recevoir la Hassania d’Agadir demain vendredi, en présence d’un nombre limité de supporters tangérois.

Les supporters du Hassania, en revanche, n’ont pas été autorisés à se déplacer au complexe sportif de Tanger, pour des raisons de sécurité et d’organisation liées à la faible capacité d’accueil du stade, où environ 2 500 spectateurs locaux seront admis.