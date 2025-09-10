Brésil, Ouzbékistan… Le Maroc reçoit plusieurs offres pour un match amical

La sélection nationale s’est imposée face au Niger et à la Zambie, en marge des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Selon une source de Le Site info, Walid Regragui va tenir une réunion avec le président de la Fédération royale marocaine de football pour évaluer les deux rencontres et discuter de la prochaine phase, avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Et d’ajouter que cette réunion sera également l’occasion de trancher concernant le match amical prévu le mois de novembre, après que la FRMF a reçu plusieurs offres en provenance de pays européens, asiatiques et américains.

«Le Brésil reste l’adversaire le plus probable pour ce match amical, suite à une demande formulée par la fédération brésilienne. Le Maroc a également reçu une proposition pour affronter la sélection d’Ouzbékistan. Les deux fédérations entretiennent de bonnes relations», précise-t-on.

